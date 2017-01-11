Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Армении на 2017 год до 2,7%

/АРКА/. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Армении на 2017 год на 2,7%. Об этом говорится в январском обзоре ВБ Global Economic Prospects - Weak Investment in Uncertain Times. Согласно оценкам Всемирного банка, 2016 год Армения завершит ростом экономики на 2,4%. При этом, по прогнозам ВБ, рост ВВП Армении в 2017 году составит 2,7%, в 2018 году - 3%, а в 2019 году - 3,2%. В предыдущем - июньском докладе Global Economic Prospects, ВБ ожидал, что в 2016 году экономика Армении вырастет на 1,9%, в 2017 году – 2,8%, а в 2019 году – на 2,9%. Как отмечала в декабре истекшего года соруководитель программы Всемирного банка в Армении Гоар Гюлумян, ВБ изменил на нулевой прогноз роста экономики республики по итогам 2016 года. А Минэкономразвития Армении считает, что 2016 год республика завершит ростом экономики на 0,5-0,6%. Согласно госбюджету Армении, рост ВВП в Армении на 2016 год запланирован в размере 2,2%, а на 2017 год – 3,2%. В своем январском докладе Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики в 2016 году на уровне 2,3%, в 2017 году - 2,7%, в 2018 году - 2,9% и в 2019 году - на уровне 2,9%. Как отмечается в документе, рост в регионе Европы и Центральой Азии, в который входит и Армения, в 2017 году ускорится до 3,5% благодаря оживлению роста в странах-экспортерах биржевых товаров и в Турции. Прогноз зависит от восстановления цен на биржевые товары и снижения политической неопределенности. Всемирный банк сохранил свой прогноз по снижению ВВП России в 2016 году на уровне 0,6%, а также подтвердил свои предыдущие прогнозы по росту российской экономики в 2017 году на уровне 1,5% и в 2018 году - на уровне 1,7%, а в 2019 г. ожидает рост на 1,8%. В Азербайджане в 2016 году ожидается спад экономики на 3% и в 2017 г. – рост на 1,2%, в Казахстане – рост на 0,9% и 2,2% соответственно, в Беларуси – спад на 2,5% и на 0,5%, в Киргизии – рост на 2,2% и 3%, в Молдове – рост на 2,2% и 2,8%, на Украине – рост на 1% и 2% и в Грузии – на рост на 3,4% и 5,2%. По прогнозам банка, рост развитых стран, в число которых входят США, страны еврозоны и Япония, составит в 2016 году 1,6%, а в 2017 и 2018 году рост ускорится до 1,8% с небольшим замедлением до 1,7% в 2019 году. При этом развивающиеся страны в 2016 году, по оценке ВБ, покажут рост совокупного ВВП на 3,4%, а в 2017 году произойдет ускорение роста экономики этих стран до 4,2% с последующим ускорением до 4,6% в 2018 году и до 4,7% в 2019 гг.
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Армении на 2017 год до 2,7%
- Страна - 11 Января 2017, 15:40