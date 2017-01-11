Минобороны НКР: ВС Азербайджана ночью интенсивно обстреливали армянские позиции в районе Мартуни

В ночь на 11 января Азербайджан нарушил режим прекращения огня по всем направлениям линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск около 50-ти раз, ведя обстрел из стрелкового оружия и снайперских винтовок различных калибров, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период ВС Азербайджана произвели по армянским позициям более 900 выстрелов. Наиболее интенсивные нарушения со стороны азербайджанских ВС были зарегистрированы на восточном(Мартуни) участке, в направлении которого было произведено около 300 выстрелов. “Передовые подразделения Армии обороны НКР уверенно выполняли поставленную перед ними боевую задачу, прибегая к ответным действиям лишь в случай крайней необходимости”, - отмечается в сообщении.