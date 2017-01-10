Армения открывает генконсульство в Дубае

Армения намерена открыть генконсульство в городе Дубай Объединенных арабских эмиратов. Этот вопрос будет вынесен на одобрение правительства на заседании 12 января. В обосновании постановления отмечается, что активно развивается торговля Армении с арабскими странами, в том числе, через Дубай. По официальным данным, в Дубае проживает 2500-3000 граждан Армении. Еженедельно осуществляется 4-5 регулярных авиарейсов, увеличилось число граждан Армении, использующих Дубай для транзита. Учитывая интерес деловых кругов ОАЕ к Армении, предлагается открыть генконсульство в Дубае, говорится в проекте постановления.