Армения открывает генконсульство в Дубае

  • Lragir.am
  • Страна - 10 Января 2017, 17:41
Армения намерена открыть генконсульство в городе Дубай Объединенных арабских эмиратов. Этот вопрос будет вынесен на одобрение правительства на заседании 12 января.

В обосновании постановления отмечается, что активно развивается торговля Армении с арабскими странами, в том числе, через Дубай.

По официальным данным, в Дубае проживает 2500-3000 граждан Армении. Еженедельно осуществляется 4-5 регулярных авиарейсов, увеличилось число граждан Армении, использующих Дубай для транзита.

Учитывая интерес деловых кругов ОАЕ к Армении, предлагается открыть генконсульство в Дубае, говорится в проекте постановления.

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