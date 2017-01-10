Налбандян ответил на заявление Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ говорят о том же, о чем мы последовательно заявляем. Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, комментируя «Арменпресс» заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Напомним, что заявление приурочено к азербайджанской диверсии 29 декабря, однако посредники сделали его лишь 9 января. «Согласны с тем, что нарушения режима перемирия неприемлемы. Согласны с тем, что должны неукоснительно выполняться достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге договоренности, включая, как отмечают сопредседатели, внедрение в по возможности кратчайшие сроки механизма расследования инцидентов. Страны-сопредседатели неоднократно отмечали, какая сторона отклоняет внедрение механизмов, следовательно, на нее ложится вся ответственность за инциденты и нарушения перемирия. Такой механизм позволит, как говорят сопредседатели, освободиться от взаимных обвинений. Хотя, когда азербайджанский диверсант ликвидируется на армянских позициях, всем ясно и без механизмов, кто напал. Надеюсь, что сопредседатели будут последовательны в плане реагирования на любое проявление применения силы или угрозы применения силы в зоне конфликта, в особенности, когда в результате нарушения перемирия есть жертвы. Нельзя позволить, чтобы запоздавшая реакция была воспринята нарушителем как терпимость к его действиям. Как неоднократно подчеркивали сопредседатели МГ ОБСЕ, неукоснительное выполнение трехсторонних соглашений 1994-95 гг обязательно. Инциденты в результате нарушения этих соглашений неприемлемы и наносят серьезный ущерб процессу урегулирования конфликта», - заявил мнистр. В условиях, когда Азербайджан препятствует внедрению механизма расследования и расширению возможностей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ, сопредседатели МГ ОБСЕ остаются единственным форматом, который, в соответствии со своим мандатом, должен продолжить деятельность по предотвращению насилия, отметил глава МИД.