Минтранс Армении предупреждает о тумане и гололеде на ряде автомагистралей республики

  • Lragir.am
  • Страна - 10 Января 2017, 10:53
Дороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для проезда автотранспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий РА.

По данным на 09:30 10 января, на дорогах в Араратском, Баграмянском, Егвардском и Аштаракском районах наблюдается туман; видимость -30-50м.

На трассе дилижан-Ванадзор и перевале Варденяц местами образовался гололед. Ведутся работы по расчистке и обработке дорожного покрытия из смеси соли и песка.

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