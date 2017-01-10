Минтранс Армении предупреждает о тумане и гололеде на ряде автомагистралей республики

Дороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для проезда автотранспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий РА. По данным на 09:30 10 января, на дорогах в Араратском, Баграмянском, Егвардском и Аштаракском районах наблюдается туман; видимость -30-50м. На трассе дилижан-Ванадзор и перевале Варденяц местами образовался гололед. Ведутся работы по расчистке и обработке дорожного покрытия из смеси соли и песка.