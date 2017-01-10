Минобороны НКР сообщает о минометном обстреле со стороны Азербайджана в ночь на вторник

В ночь на 10-е января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 40 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям более 500 выстрелов. На северном направлении азербайджанские ВС применили также 82-миллиметровый миномет(1 снаряд). “Передовые подразделения Армии обороны НКР воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно нести боевое дежурство”, - отмечается в сообщении.