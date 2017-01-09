Сурика Хачатряна, возможно, исключат и из Совета РПА

Экс-губернатор Сюника Сурик Хачатрян, возможно, будет исключен из Совета РПА, состав которого скоро должны утвердить. Руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян в беседе с Lragir.am не исключил такой исход, хотя отметил, что пока этот вопрос не обсуждался. Напомним, что на заседании Сюникской территориальной структуры РПА было принято решение о замене Сурика Хачатряна на посту руководителя структуры нынешним марзпетом Сюника Ваге Акопяном. «Сурик Хачатрян не исключен из партии, он обратился с просьбой о передаче территориального партийного управления нынешнему марзпету. Сначала он обратился с прошением об освобождении с должности губернатора, теперь добровольно решил отказаться от этой должности», сказал Ваграм Багдасарян. На вопрос, можно ли говорить о «чистке рядов РПА», Багдасарян ответил, что передача полномочий главы партийной структуры марзпету – правомерный шаг. В то же время, он отметил, что Сурик Хачатрян продолжает оставаться членом партии и будет принимать активное участие во всех мероприятиях.