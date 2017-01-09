Ереван заинтересован в развитии трехстороннего экономического взаимодействия Армения-Иран-Туркменистан

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня, 9 января, принял послов Исламской Республики Иран и Туркменистана в Республике Армения Сейеда Казема Саджади и Мухаммеднияза Машалова. Подробности передает пресс-служба армянского правительства. Премьер-министр, приветствуя гостей, отметил, что высокий уровень политических отношений Армении с Ираном и Туркменистаном позволяет еще больше укреплять двусторонние экономические связи, а также развивать экономическое сотрудничество в трехстороннем формате. «Мы заинтересованы в том, чтобы развивать трехстороннее экономическое взаимодействие Армения-Иран-Туркменистан. У нас есть возможность повысить уровень роста объема товарооборота между нашими странами, и данная встреча в первый рабочий день 2017 года свидетельствует о значении, которое придается нашему сотрудничеству», – отметил глава армянского правительства. Послы Ирана и Туркменистана поздравили премьер-министра Армении и армянский народ по случаю праздника Нового года, отметив, что правительства их стран придают важность расширению отношений с Арменией и готовы обсудить дальнейшие шаги в этом направлении. В ходе встречи обсуждались в частности возможности и перспективы развития трехстороннего взаимодействия в сфере энергетики. Рассматривались вопросы относительно поставок энергоресурсов и совместных проектов. По итогам обмена мнениями стороны достигли договоренности о формировании совместной рабочей группы и предметном обсуждении конкретных программ. Поблагодарив послов за их позиции, Карен Карапетян отметил также важность активной работы межправительственных комиссий, которые являются эффективной платформой для реализации задач и инициатив, представляющих взаимный интерес. Премьер Карен Карапетян выразил соболезнования послу ИРИ в РА по случаю кончины экс-президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани.