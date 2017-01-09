Газпром предлагает Армении новую схему?

Срок контракта, подписанного в минувшем году между грузинской стороной и российским "Газпром-экспортом", истек 31 декабря, однако стороны до настоящего времени не договорилась о новых условиях, пишет Новости-Грузия. По заявлению заместителя министра энергетики Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась с последней встречи 23 декабря с несогласованной позицией. По ее словам, транзит природного газа на данное время осуществляется в обычном режиме, но в условиях нового контракта грузинская сторона хочет достичь максимального результата. По словам Валишвили, максимальным результатом, возможно, будет монетизация оплаты цены транзита, однако на приемлемых условиях, или возвращение к действующему в прошлом году контракту. Сейчас Грузия за транзит природного газа через свою территорию в Армению получает 10% от общего объема. Примечательно, что сегодня, в первый рабочий день 2017 года, премьер-министр Армении Карен Карапетян принял послов Ирана и Туркменистана и обсудил с ними энергетическое сотрудничество. С одной стороны, Грузия и Россия не могут договориться о цене транзита российского газа в Армению, с другой Армения проводит переговоры с Ираном об энергетическом сотрудничестве. Не исключается, что обсуждается давно уже анонсированный своповый вариант поставок газа в Армению. Иран поставляет газ Армении «от имени Газпрома», в свою очередь Россия поставляет газ «от имени Ирана» другому покупателю. Возможно, таким покупателем может стать Туркменистан, который сейчас продает большинство своего топлива в Китай. Так или иначе, то, что вот уже 9 дней газ в Армению поставляется без продления договора, может свидетельствовать о том, что схема поставок газа в регион будет кардинально изменена. Безусловно, Газпром не может позволить Ирану просто поставлять Армении газ, хотя это был бы самый логичный вариант для Еревана. Поэтому придумываются сложные схемы, чтобы Газпром, не дай Бог, не потерял прибыль, как говорили высокопоставленные армянские чиновники. Пусть лучше проиграют Армения и Грузия. Поддержит ли Ереван предложенную Россией сложную схему?