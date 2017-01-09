СК Армении сообщил о раскрытии убийства сына замгубернатора Гегаркуника

В результате следственных действий, предпринятых в рамках расследуемого в производстве следственного управления СК РА по Гегаркуникской области уголовного дела, раскрыто убийство 29-летнего Айка Акопяна, подозреваемый задержан. Об этом сообщили в Следственном комитете Армении. Ранее СК сообщил, что 7 января 2017 года в районе 12:00 предполагаемый преступник произвел выстрелы в направлении головы и шеи Айка Андраниковича Акопяна(1988 года рождения), находившегося за рулем автомобиля марки “АИДИ- Q7” с госномерами 47 MM 777. От полученных ранений Айк Акопян скончался. Как сообщало ИА “ФактИнфо”, убитый является сыном заместителя губернатора Гегаркуникской области Армении. Следственным управлением по Гегаркуникской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104(Убийство) и части 1 статьи 235(Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса РА. В СК проинформировали, что решением начальника следственного управления по Гегаркуникской области А. Казаряна была сформирована следственная группа, которую возглавил заместитель начальника А. Манукян. Был разработан следственный план, выдвинуты рабочие версии и предпринимались необходимые следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника. В результате предпринятых мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан житель Гегаркуникской области Мехак Арутюнян, который сдал орудие преступления – огнестрельное оружие. Подозреваемый, по сведениям агентства, является односельчанином убитого, проживает в селе Норатус.