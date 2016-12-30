Уорлика на посту американского сопредседателя МГ ОБСЕ временно сменит Ричард Хогланд

С января 2017 года Ричард Хогланд временно вступит в должность американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Джеймс Уорлик с 31 декабря прекратит полномочия на этом посту. У посла Хогланда более чем 30-летний опыт дипломатической работы. Он был послом в Таджикистане (2003-2006 гг), Казахстане (2008-2011 гг), вице-послом в Пакистане (2011-2013 гг). Посол Хогланд до недавнего времени занимал должность первого заместителя помощника Госсекретаря США. До нынешнего назначения руководил офис по вопросам Кавказа и Центральной Азии управления Европы и Евразии. Был пресс-секретарем посольства США в России.