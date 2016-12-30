Министр иностранных дел Армении посетил воинскую часть

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 30 декабря посетил N-скую воинскую часть Министерства обороны Армении. Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, Налбандян, поздравив военнослужащих с предстоящими праздниками Нового года и Рождества, отметил, что семейные новогодние праздники они отмечают вдали от своих семей, поскольку исполняют миссию по защите Родины, обеспечивая мирную жизнь и развитие нашего народа и нашей страны. Министр пожелал успехов офицерам и военнослужащим, подчеркнув, что крепость и мощь ВС РА зависит от их успехов. «Вы уже стали частью новой большой семьи под названием Армянская армия. Армия, у которой одна цель – защита ваших больших и маленьких семей, защита Родины. Армия, которая на поле боя завоевала право называться самой храброй и боеспособной в регионе. Состоявшаяся армия, которая в различных уголках мира осуществляет миротворческую миссию. Армия, молодой солдат которой, даже еще не почувствовав вкуса жизни, готов пожертвовать ею во имя безопасности своей семьи и Родины», – подчеркнул глава МИД. Он пожелал военнослужащим безопасной службы, такой службы, чтобы их родители и семьи гордились бы своими сыновьями-защитниками Родины и радовались получаемым из армии добрым новостям. Министр иностранных дел Армении обошел также воинскую часть, ознакомился с условиями службы.