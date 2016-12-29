Организация Договора о коллективной безопасности до сих пор не отреагировала на диверсию Азербайджана на границе с Арменией. Напомним, что Вооруженные силы Азербайджана ранним утром 29 декабря предприняли попытку диверсионного проникновения на границе с Арменией. Попытка была предпринята к юго-востоку от села Чинари. С армянской стороны трое убитых. Есть погибшие и раненые с азербайджанской стороны. В этой связи корреспондент Новости Армении – NEWS.am обратился к пресс-секретарю ОДКБ Владимиру Зайнетдинову. Выслушав вопрос, пресс-секретарь сначала пытался убедить, что адресат вопроса (о том, располагает ли ОДКБ информацией об инциденте) – национальные органы Армении. Потом Владимир Зайнетдинов «вдруг» вспомнил, что находится на больничном, и выяснить, получила ли организация информацию об инциденте, в ближайшее время никак не сможет. На уточняющий вопрос о том, к кому, в таком случае, можно обратиться, пресс-секретарь ОДКБ заявил, что «под рукой нет справочника» и попросил перезвонить через час. Больше он телефонную трубку не брал. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Болезнь пресс-секретаря ОДКБ «мешает» прокомментировать диверсию Азербайджана на границе с Арменией
- Страна - 29 Декабря 2016, 14:27