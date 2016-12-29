Армения располагает неопровержимыми доказательствами нарушения государственной границы

  • Lragir.am
  • Страна - 29 Декабря 2016, 13:47
Предпринявшие диверсию подразделения ВС Азербайджана нейтрализованы и понесли потери. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

«Противник отброшен, понеся потери, в том числе на территории армянских позиций. Министерство обороны Армении располагает неопровержимыми доказательствами нарушения государственной границы Армении с азербайджанской стороны. Всю ответственность за провокацию несет военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в сообщении.

В боях по защите государственной границы РА погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян. 

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