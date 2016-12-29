Армения располагает неопровержимыми доказательствами нарушения государственной границы

Предпринявшие диверсию подразделения ВС Азербайджана нейтрализованы и понесли потери. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.«Противник отброшен, понеся потери, в том числе на территории армянских позиций. Министерство обороны Армении располагает неопровержимыми доказательствами нарушения государственной границы Армении с азербайджанской стороны. Всю ответственность за провокацию несет военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в сообщении. В боях по защите государственной границы РА погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян.