В аварию попал замначальника генштаба Армении

На 5 км. автодороги Ереван-Ерасхаван 29 декабря примерно в 07։20 машина марки «Lexus» столкнулась с бетонным столбом, расположенным рядом с новым мостом на строящейся автодороге Север-Юг. В результате столкновения автомобиль оказался на строительной площадке. Как сообщает Shamshyan.com, согласно предварительным сведениям, пассажир с телесными повреждениями был доставлен в военный госпиталь «Мурацан». Пострадавший – генерал Министерства обороны Армении. Машина принадлежит заместителю начальника генштаба Армении Энрико Априамову.