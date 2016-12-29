Диверсионная вылазка в Тавуше: бой продолжается

  • Lragir.am
  • Страна - 29 Декабря 2016, 10:34
Ранним утром 29 декабря на отрезке государственной границы РА к югу от села Чинари Тавушского марза азербайджанскими войсками предпринята попытка диверсионной вылазки.

Армянские вооруженные силы вступили в бой с противником. Применяется снайперский и гранатометный огонь, бой продолжается. Армянские силы полностью контролируют ситуацию, им удалось пресечь диверсию.

Информацию об этом опубликовал пресс-секретарь минобороны Арцрун Ованнисян. 

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