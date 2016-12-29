Диверсионная вылазка в Тавуше: бой продолжается

Ранним утром 29 декабря на отрезке государственной границы РА к югу от села Чинари Тавушского марза азербайджанскими войсками предпринята попытка диверсионной вылазки. Армянские вооруженные силы вступили в бой с противником. Применяется снайперский и гранатометный огонь, бой продолжается. Армянские силы полностью контролируют ситуацию, им удалось пресечь диверсию. Информацию об этом опубликовал пресс-секретарь минобороны Арцрун Ованнисян.