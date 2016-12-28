Власти Нагорного Карабаха не намерены сдавать территории. Об этом заявил глава МИД Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян 28 декабря на встрече с журналистами. По его словам, нет пораженческих настроений, напротив, намерение развивать, идти вперед и строить крепкое государство. Министр напомнил, что в апреле состоялось заседание ПАСЕ, в ходе которого прозвучали четкие и правдивые оценки. «Другое дело, что мы хотим услышать более четкие оценки, осуждение. На это направлены все наши усилия. В дни апрельской войны Азербайджан использовал свои населенные пункты в качестве щита», - отметил Мирзоян, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Глава МИД НКР: Нет намерения сдавать территории
- Страна - 28 Декабря 2016, 23:14