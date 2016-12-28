Глава МИД НКР: Нет намерения сдавать территории

  • Lragir.am
  • Страна - 28 Декабря 2016, 23:14
Власти Нагорного Карабаха не намерены сдавать территории. Об этом заявил глава МИД Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян 28 декабря на встрече с журналистами.

По его словам, нет пораженческих настроений, напротив, намерение развивать, идти вперед и строить крепкое государство.

Министр напомнил, что в апреле состоялось заседание ПАСЕ, в ходе которого прозвучали четкие и правдивые оценки. «Другое дело, что мы хотим услышать более четкие оценки, осуждение. На это направлены все наши усилия. В дни апрельской войны Азербайджан использовал свои населенные пункты в качестве щита», - отметил Мирзоян, сообщает Новости Армении - NEWS.am.

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