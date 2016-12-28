Президент Армении: Не согласовано ничего, если не согласовано все

Эксперты, политические деятели, или считающие себя таковыми периодически пускают в оборот так называемые варианты урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Однако в действительности это не варианты, а версии. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на новогоднем приеме в МИД Армении. «Я очень четко заявляю, что до сих пор публично не представлен вариант, детали которого мы длительное время обсуждаем, и это понятно и приемлемо, поэтому, когда пытаются вдаваться в подробности, сразу спотыкаются и перехожят на пожелания», - заявил президент. Глава государства отметил, что с 2007 г. нет иныъ предложений, кроме Мадридских принципов. По его словам, есть как минимум две причины, по которой общество не информируется о деталях, и одна из них – не согласовано ничего, если не согласовано все. Президент также подчеркнул, что армянская сторона в переговорном процессе преследует одну цель – добиться определения статуса НК народом Нагорного Карабаха. «От этого принципа мы не отступим», - подчеркнул Серж Саргсян. «Мы прекрасно осознаем ценность мира. И не случайно, что столпами нашей внешней политики являются мирное урегулирование конфликта, неприменение силы, предотвращение преступлений против человечности», - заявил Серж Саргсян.