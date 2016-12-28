Синоптики рассказали о погоде в Армении на ближайшие три дня

Погода преимущественно без осадков ожидается 29-31 декабря на территории Армении, сообщает Армгидрометцентр. Ширакской, Котайкской областях, а также предгорьях Арагацотна и Вайоц дзора и Араратской долине прогнозируются облачность и туман, в отдельных районах – слабый снег. Ветер будет северо-западным, со скоростью 3-8 м/с.. Температура воздуха не претерпит существенных изменений. В Ереване 29-31 декабря ожидается облачность, утром и в ночное время суток – туман и слабый снег.