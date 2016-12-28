Армия обороны прибегла к соразмерным мерам для подавления активности ВС Азербайджана

В ночь на 28-е декабря ВС Азербайджана порядка 50-ти раз нарушили режим прекращения огня на южном (Гадрут), восточном (Мартуни-Акна) и северо-восточном (Мартакерт) направлениях линии соприкосновения с ВС НКР, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. Противник произвел по армянским позициям более 900 выстрелов. Помимо стрелкового оружия различных калибров азербайджанские ВС применили также 60-миллиметровый миномет (11 снарядов) в направлении оборонительных позиций Мартакерта. “Для подавления активности противника передовые подразделения Армии обороны НКР прибегли к соразмерным ответным действиям, в основном, в северо-восточном направлении, продолжая уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу по всей протяженности линии соприкосновения”, - отмечается в сообщении. В настоящее время оперативная ситуация на передовой сравнительно спокойная.