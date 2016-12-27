ЦБ Армении в восьмой раз за год понизил ставку рефинансирования - до 6,25%

/АРКА/. Совет Центрального банка Армении на заседании во вторник принял решение снизить ставку рефинансирования на 0,25 п.п. до 6,25%, сообщает пресс-служба регулятора. В ноябре 2016 года была зафиксирована 1%-ная инфляция по сравнению с 0,6% за тот же месяц прошлого года, в условиях чего 12-месячная дефляция продолжала смягчаться, составив 0,6%. Тем не менее, в соответствии с оценками ЦБ, в ближайшие месяцы дефляционная среда пока сохранится. Во внешнем секторе сохранялись медленные темпы роста мировой экономики, а на международных товарных рынках продолжали фиксироваться инфляционные развития. Совет ЦБ считает, что в ближайшие месяцы из внешнего сектора существенного инфляционного воздействия пока не ожидается. Тем не менее, существуют определенные инфляционные риски, связанные с процессом повышения ставки со стороны ФРС США, а также его воздействием на развивающиеся рынки. Совет ЦБ зафиксировал, что темпы экономической активности продолжают замедляться, что, в основном, обусловлено факторами предложения, в частности, более глубоким, чем ожидалось спадом в агросекторе. Постепенно продолжается восстановление внутреннего спроса, особенно, за счет реализованных в 2015-2016 году стимулирующих денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик. Тем не менее, некоторые инфляционные риски, заложенные в программе денежно-кредитной политики на четвертый квартал, становятся более предметными, в том числе, уменьшение инфляционных ожиданий и ожидающееся в феврале понижение тарифов на электроэнергию, что делает более вероятным сохранение запланированной на 2017 год инфляции около нижнего порога прогнозируемого коридора. Совет ЦБ считает, что реализованная денежно-кредитная политика сформировала достаточные стимулы для преодоления дефляционной среды в 2017 году и реализации показателя инфляции в прогнозируемом горизонте. "В тоже время, по оценке Совета, процентные ставки достаточно снизились, и возможности традиционной денежно-кредитной политики в настоящее время ограничены, однако ЦБ продолжает придерживаться своей главной цели по обеспечению стабильности цен и в случае необходимости соразмерно среагирует с использованием всего своего инструментария, обеспечив реализацию показателя инфляции в среднесрочный период", - отмечается в сообщении. Ставки ломбардного репо и привлеченных от банков средств установлены на уровне 7,75% и 4,75%, соответственно. ЦБ Армении с начала 2016 года снижает ставку рефинансирования уже в восьмой раз. Так, в феврале ставка была снижена с 8,75% до 8,5%, в марте - до 8,25%, в мае - до 7,75%, в июне - до 7,5%, в августе - до 7,25%, в сентябре - до 6,75% и в ноябре – до 6,5%.