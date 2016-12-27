С 1 января 2017 года увеличатся таможенные оклады (список)

Как известно, 2 января 2015 года официально вступил в силу Договор о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Членство Армении в ЕАЭС в первую очередь предполагало создание единого рынка товаров и услуг и реализации единой таможенной политики. Иными словами, после членства действующие в Армении таможенные оклады в торговле с третьими странами в Евразийском экономическом союзе должны были быть изменены и сгормонизированы с едиными окладами ЕАЭС. До вступления в ЕАЭС в Армении таможенные оклады товаров не превышали 10%. В случае с около 60% товаров из более чем 11.500 видов таможенные оклады в Евразийском экономическом союзе были намного выше, чем в Армении, а в случае примерно с 14% -наоборот. При этом, таможенные оклады на 230 видов товаров в ЕАЭС более чем 50 процентов больше, чем в Армении. Как пример, отметим, что в ходе растаможки мяса и мясных продуктов в ЕАЭС взимается от 15 до 80 процентов от стоимости товаров. Принимая во внимание данное обстоятельство, во время вступления в ЕАЭС Армении были предоставлены льготы по линии некоторых чувствительных видов товаров. Соответственно, было предусмотрено ступенчатое изменение пошлины на 775 видов более чувствительных товаров, а до 2022 года постепенно и полностью перейти на единые оклады ЕАЭС. В связи с этим, примечательно исследовать – по линии каких видов товаров с начала 2017 года будут изменены действующие оклады от армянских до евразийских? Ниже приведены планируемые с 1 января 2017 года таможенные изменения по переходным положениям Договора о присоединении к Евразийскому экономическому союзу. - С 2017 года будут установлены новые оклады на резиновые камеры для легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей. Для данного вида товара применяемая пошлина с действующих 10% повысится до 13-15%, в зависимости от физических характеристик товара. - Будут установлены единые оклады на перевозку и упаковку бутылок, флаконов, кувшинов, банок и других стеклянных контейнеров. По линии этих товаров будет установлен 13% оклад вместо действующих 10%. - С 2017 года неизменные единые пошлины, достигающие 10%, будут распространены также на провода, кабели и, изолированные медный электрический проводник, а также на ремни, ленты и браслеты, сделанные из драгоценных металлов. Более интенсивная унификация пошлин состоится начиная с 2019 года, когда будут установлены единые оклады не только на промышленные, но и на потребительские товары. До 2022 года в Армении будут установлены новые и более высокие пошлины на такие товары, как мясо крупного рогатого скота и домашних птиц и продукты из них, рис, мыло, различные ткани, медицинское оборудование, химические и минеральные удобрения, металлические отливки и т.д. Андраник Манукян, «Союз информированных граждан»
С 1 января 2017 года увеличатся таможенные оклады (список)
- Страна - 27 Декабря 2016, 17:43