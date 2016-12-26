Проезд по некоторым автомагистралям в Армении затруднен - МЧС

Проезд автомобилей по некоторым трассам в Армении затруднен, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики. По данным на 09:00 26-е декабря, затруднено движение транспорта на перевале Варденяц, автотрассах Сотк-Карвачар и Гюмри-Армавир. На дорогах Котайкской, Араратской, Армавирской, Лорийской, Арагацотнской и Вайоцдзорской областей идет снег, в городах Капан и Горис Сюникской области наблюдается туман. На автотрассах Апарана и Арагаца, участке дороги Сараван-“Зангер” и дорогах в Гегаркуникской области местами образовался гололед. Согласно полученным из департамента ЧС МВД Грузии данным, автомагистраль Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов автотранспорта с использованием цепей противоскольжения.