Новые обстрелы со стороны Азербайджана в ночь на 26 декабря

В ночь на 26-е декабря на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 35 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям около 300 выстрелов. “Передовые подразделения Армии обороны НКР, не прибегая к ответным действиям, продолжали уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу”, – отмечается в сообщении.