Президент Армении провел заседание Совета нацбезопасности

Президент Республики Армения, председатель Совета национальной безопасности РА Серж Саргсян сегодня созвал заседание Совета национальной безопасности. Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках повестки дня заседания министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян представил проект “Концепции по безопасному управлению радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом в РА”. Разработка концепции исходит из Стратегии национальной безопасности РА и призвана обеспечить продолжение политики по безопасному использованию атомной энергии, основываясь на взятых Арменией на себя в соответствии с международными договорами обязательствах, стандартах безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также на передовом международном опыте по безопасному управлению радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом. Она нацелена на дальнейшее совершенствование в Армении системы управления радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, развитие сотрудничества между субъектами, деятельность которых связана с радиоактивными материалами, а также органами государственного управления и местного самоуправления. По итогам обсуждения проекта президент Армении, заявив о необходимости принятия документа, поручил премьер-министру страны совместно с вице-премьером и министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов обсудить и представить предложение относительно сроков разработки стратегии правительства, исходящей из положений “Концепции по безопасному управлению радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом”. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян доложил членам Совета национальной безопасности о планах проведения в 2018 году саммита Международной организации Франкофонии в Армении. В этой связи он получил поручение на состоявшейся 2 декабря рабочей встрече с президентом Армении. В ходе заседания СНБ РА принято решение о создании межведомственной комиссии по подготовке саммита МОФ в Армении. Глава государства поручил правительству в течение месяца обеспечить разработку программы мероприятий по подготовке и проведению саммита МОФ и представить на утверждение президента. Поручено также сформировать секретариат по вопросам председательства Армении в Международной организации Франкофонии. Члены Совета национальной безопасности Армении также выслушали доклад министра труда и социальных вопросов республики Артема Асатряна относительно результатов реализации принятой протокольным решением правительства РА №27 от 2 июля 2009 года Стратегии демографической политики РА и перспектив дальнейшего развития сферы.