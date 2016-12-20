Заявление Сейрана Оганяна

Бывший министр обороны Сейран Оганян выступил с заявлением о вступлении в политическую борьбу в качестве альтернативы. В своем заявлении Оганян отметил, что в течение 17 лет возглавляя оборонные ведомства НКР и РА, он не может сейчас оставаться безучастным к происходящим в стране событиям. В стране формируется новая система управления, говорит Сейран Оганян. Я спокойно, без лишних эмоций оставил должность министра, отказался от ряда предложенных должностей, поскольку желаю внедрить свой опыт, знания и усилия в дело реформирования внутриполитической жизни в Армении, говорится в заявлении. Я принял решение принять активное участие в выборах, руководствуясь принципом «во имя» - во имя государственной безопасности и государственной идеологии, принимая это как форму служения родине, отмечено в заявлении. Если нет второго мнения, то из чего выбирать, задается вопросом Сейран Оганян, который не принимает превращения борьбы мнений в радикальную конфронтацию и вражду. Я против гонений и оскорблений политического инакомыслия, отметил он. Учитывая важность предстоящих парламентских выборов, я начал серию консультаций с политическими силами и общественными структурами, известными общественными деятелями. Моя цель – принять активное участие в парламентских выборах 2017 года, сформировав команду единомышленников, избрать наиболее удобный формат для участия, выступить с реалистичной программой, с целью сформировать политическую и экономическую систему с управлением нового качества. В предстоящей деятельности, как и раньше, я буду с народом, с моими сослуживцами и боевыми товарищами, студенчеством, живущими на границе людьми, говорится в заявлении.