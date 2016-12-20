Армения осудила варварское убийство российского посла в Турции

  • Lragir.am
  • Страна - 20 Декабря 2016, 11:35
Президент Армении Серж Саргсян сегодня направил телеграмму соболезнования российскому коллеге  Владимиру Путину в связи с варварским убийством в Турции посла РФ Андрея Карлова, сообщает пресс-служба главы армянского государства. 

Президент Армении решительно осудил этот террористический акт, выразил соболезнования родным и близким посла, дипломатическому ведомству РФ и всему российскому народу. 

Убийство посла России в Турции Андрея Карлова не имеет оправдания, написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян на своей странице в соцсети Facebook.

"Глубоко соболезнуем родным и близким, коллегам посла Карлова в МИД РФ и российском посольстве в Турции. Убийство посла Карлова не имеет оправдания", - отмечается в заявлении.

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