Азербайджан ночью нарушил режим перемирия около 40 раз

В ночь на 20-е декабря на некоторых участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 40 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. Согласно информации, противник произвел по армянским позициям более 1200 выстрелов из стрелкового оружия различных калибров, в том числе снайперских винтовок. "Передовые подразделения Армии обороны НКР не прибегали к ответным действиям. Армянские военнослужащие по всей протяженности линии соприкосновения продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу, обеспечивая оборону передовой”, - отмечается в сообщении.