По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна 21 декабря с официальным визитом в Армению прибудет президента Исламской Республики Иран Хасан Рохани. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента РА. В рамках визита Президент Исламской Республики Иран встретится с Президентом Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном. В резиденции президента РА по завершении армяно-иранских переговоров на высшем уровне намечается церемония подписания документов, направленных на углубление двухстороннего сотрудничества в ряде отраслей. Президенты Серж Саргсян и Хасан Рохани выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров. В Ереване Президенты Армении и Ирана будут присутствовать также на армяно-иранском бизнес-форуме.
В Армению прибудет президент Ирана Хасан Рохани
- Страна - 19 Декабря 2016, 20:59