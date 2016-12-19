Существует лишь один вариант поэтапного урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Если Азербайджан отказывается от пакетного варианта, то существует лишь один вариант поэтапного. Об этом «Арменпресс» заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя попытки азербайджанской стороны продвигать поэтапный вариант урегулирования.

Как подчеркнул Шаварш Кочарян, после развязанной Азербайджаном в апреле агрессии против Нагорного Карабаха всем ясно, что если Азербайджан отказывается от пакетного варианта, то существует лишь один вариант поэтапного.

«Он заключается в признании Азербайджаном Нагорного Карабаха, возвращении находящихся под азербайджанской оккупацией территории НКР, начале переговоров между Азербайджаном и НКР о делимитации государственной границы», - заявил Шаварш Кочарян.