В Ливане сформирован новый кабинет министров: в составе правительства 2 армянина

Президент Ливана утвердил новый кабинет министров во главе с премьер-министром Саадом Харири, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA. По данным агентства, утвержден состав из 30 министров от разных конфессий. Пост министра иностранных дел Ливана сохранил за собой зять главы государства Джебран Басиль. По данным сайта Haydzayn в составе правительства два армянина- Аветис Китанян и Жан Огасабян, сообщает news.am.