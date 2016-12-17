Ночь на линии соприкосновения прошла относительно спокойно

  • Lragir.am
  • Страна - 17 Декабря 2016, 10:46
Минувшая ночь на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Нагорно-Карабахской Республики прошла относительно спокойно.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны НКР, режим перемирия был нарушен около 30 раз. Противник произвел около 350 выстрелов, в основном из стрелкового оружия различного калибра по карабахским позициям.

Передовые подразделения ВС НКР воздержались от ответных действий и продолжили уверенно нести боевое дежурство.

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