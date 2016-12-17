МЧС сообщил данные о ситуации на автомагистралях Армении и Военно-грузинской дороге

Автотрассы Берд-Чамбарак, Арагац-Шенкани, дороги в Апаранском и Амасийском районах и перевал Варденяц, по состоянию на 08:30 17 декабря, закрыты для проезда транспорта, сообщает МЧС Армении. Затруднено движение транспорта на Тиграншенском перевале, автомагистралях Заринджа-Цамакасар, Мастара-Цахкасар, Арагац-Лернапар, Сотк-Карвачар, Гюмри-Ванадзор, Ванадзор-Степанаван-Алаверди, Ванадзор-Дилижан, Сараван-“Зангер”, дорогах в Ашоцском и Арагацском районах и трассах Гюмри-Амасия, Гюмри-Бавра, Артик-Нор Шен. На перевале, более известном как “Чайная”, автотрассах Раздан-Анкаван, Елпин-Зангер, Сараван-Зангер, Гюмри-Ванадзор, на дорогах в Сюникской и Тавушской областях, а также Анийском районе наблюдается гололед. Согласно полученным из департамента ЧС МВД Грузии данным, движение по автотрассе Степанцминда – Ларс допускается для всех пассажирских автомобилей с использованием противоскользящих цепей. На российской стороне застряли 515 грузовых автомобилей.