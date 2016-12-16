Парламент Армении 16 декабря принял во 2-ом чтении проект новой редакции закона «О государственных закупках». Как заявил министр финансов Армении Вардан Арамян, в список закупок под государственной тайной будут включены церемониальные расходы для трех первых лиц страны: президента, спикера парламента и премьер-министра. Делается это в целях госбезопасности.

Перед голосованием секретарь парламентской фракции Армянского национального конгресса Арам Манукян потребовал уточнить, приведёт ли это к новым расходам. В ответ депутат от правящей Республиканской партии Армении Вардан Айвазян отметил, что общие расходы будут, как и раньше, публичными. «Просто кто из наших руководителей в каком ресторане обедает, это огласке не подлежит», - пояснил он. «Если нужно, я об этом сообщу, проблем нет», - заметил спикер парламента Галуст Саакян.