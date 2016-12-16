Ряд дорог в Армении закрыты из-за метели и плохой видимости

Из-за метели и плохой видимости в Армении закрыты перевал Варденяц и автодорога Берд-Чамбарак, приводит данные на на 09:30 16 декабря пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий республики. На автодорогах Ахуряна, Маралика, Ашоцка, Абовяна, Мартуни, Дилижана, Чамбарака, Сисиана, Гориса местами образовался гололед. Ведутся работы по расчистке и обработке дорожного покрытия смесью из соли и песка. Минтранс Армении призывает водителям ездить по вышеуказанным трассам лишь в случае крайней необходимости, исключительно на зимней резине, а также иметь при себе цепи противоскольжения. Автомагистрали межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения транспорта. Автотрасса Степанцминда-Ларс, через которую пролегает единственная сухопутная дорога из Армении в Россию, открыта для легковых автомобилей, использующих цепи противоскольжения, сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении со ссылкой на данные дорожного департамента Мининфраструктуры Грузии на 09:30 16-е декабря. “Продолжаются работы по расчистке и обработке дорожного полотна”, - отмечается в сообщении.