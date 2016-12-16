В деле Александра Лапшина Азербайджан пытается перейти на новый «уровень» и начать уголовное преследование лиц, посетивших Нагорный Карабах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян, комментируя по просьбе корреспондента Новости Армении – NEWS.am попытки азербайджанской стороны добиться экстрадиции А.Лапшина из Беларуси. «Попытки также являются вмешательством во внутренние дела другого государства. Фактически, Азербайджан пытается добиться экстрадиции гражданина чужого государства, чтобы судить за надуманное «преступление». Это является грубым попранием норм и принципом международного права и международного гуманитарного права. Если Азербайджан так ведет себя с гражданами третьих стран, то не оставляет сомнений, что получи он малейшую возможность контролировать НКР учинит геноцид», - подчеркнул Давид Бабаян. Как подчеркнул пресс-секретарь президента НКР, подобные попытки должны немедленно пресекаться. «Если гражданин все же будет экстрадирован, это скажется на имидже Беларуси», - напомнил Бабаян. По его словам, в любом случае, подобное поведение властей Азербайджана свидетельствует о неуклонной деградации
Если Лапгшина все же будет экстрадирован, это скажется на имидже Беларуси
- Страна - 16 Декабря 2016, 12:28