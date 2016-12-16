/АРКА/. Крупные проекты по строительство водохранилищ будут реализованы в Армении в 2017 году, сказал в среду журналистам глава Госкомитета водного хозяйства Арсен Арутюнян. "В 2017 году мы начнем строительство водохранилища в Веди объемом в 29 млн кубометров, которое продлится около четырех лет", - отметил Арутюнян, добавив, что это позволит увеличить водоснабжение Араратской равнины. По словам Арутюняна, в 2017 году также стартует возведение Капского водохранилища, проектные работы над которым завершатся в конце этого года. «Платинная система водохранилища будет выстроена так, что на первом этапе она будет рассчитана на 25 млн. кубометров, а затем ее объемы увеличатся до 60 млн. кубометров» - отметил глава госкомитета. Он также подчеркнул, что в ближайшее время в Армении будет представлена система SCADA (Диспетчерское управление и сбор данных), которая позволит контролировать водные ресурсы в стране. «Благодаря подобной системе, мы сможем следить за количеством воды в реках и в водохранилищах» - отметил он. В мае парламент Армении ратифицировал кредитное соглашение с Французским агентством развития, предусматривающее предоставление со стороны ФАР кредита в размере 75 млн. евро на строительство Вединского водохранилища в Араратской области республики. Кредитное соглашение было подписано на основе стратегической программы перспективного развития на 2014-2025 гг. и программы деятельности правительства на 2014-2017 гг. Кредит предоставляется сроком на 20 лет с 6-летним льготным периодом по ставке 1,29% годовых. Программа строительства водохранилища в Веди будет осуществляться при софинансировании правительства в размере 25 млн. евро. Планируется, что водохранилище будет построено на территории, площадью 120 га на реках Веди и Хосров. Высота плотины водохранилища составит 70 м, объем резервуара - 29 млн. куб.м.