РПА не пойдет на парламентские выборы в блоке

Республиканская партия Армении не пойдет на парламентские выборы в блоке и примет участие отдельным списком. Об этом в беседе с журналистами после заседания Верховного органа РПА сказал пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов. Отметим, что заседание вел президент РА Серж Саргсян. В беседе с журналистами по окончанию заседания пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов сказал, что президент на заседании представил результаты визита в Арцах. «Боеготовность ВС находится на высоком уровне, на передовой была проведена серьезная работа как в техническом аспекте, так и тактическом и, думаю, важнейшие уроки были усвоены», - сказал пресс-секретарь партии. На вопрос о предвыборном списке РПА на парламентских выборах и возможного альянса с политическими силами Шармазанов ответил, что до конца года РПА созовет заседание совета: «Не думаю, что на заседании совета ожидаются большие неожиданности. Разумеется, будут также изменения в совете. Первый претендент на пост первого заместителя председателя совета - премьер-министр Карен Карапетян. Мы не обсуждали ни одного вопроса касательно предвыборного процесса. Естественно, что вопрос относительно альянса также не обсуждался». Об этом сообщает tert.am.