На КПП «Верхний Ларс» на границе России с Грузией застряло около 700 машин. Об этом заявил журналистам после заседания Правительства 15 декабря министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян. По его словам, сейчас проезд закрыт для всех типов машин из-за обильного снегопада. Дорога через перевалы Казбеги и Верхний Ларс – практически единственный сухопутный маршрут из Армении в Россию. «Если снегопад немного ослабеет, дорогу откроют на несколько часов», - добавил Мартиросян. Пару дней назад министр побывал на перевале сам и беседовал с водителями. Кто-то был недоволен, но многие благодарили не только госорганы, но и простых местных жителей за помощь. Из 700 машин на российской стороне около 400 армянские – в основном грузовики, потому что пассажирские машины время от времени пропускают. С грузинской стороны машин меньше, потому что они стоят небольшими группами на большем расстоянии, рядом с объектами питания. «Грузинские коллеги тоже делают всё возможное для открытия дороги. Мы встретились и с премьер-министром Грузии, и с представителями отраслевых ведомств», - отметил глава Минтранса Армении. Теперь ведомство ведёт переговоры с черноморскими паромными компаниями – о том, за какую цену они смогут участить переправы, чтобы заменить сухопутные перевозки. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
На КПП «Верхний Ларс» застряло около 700 машин
- Страна - 15 Декабря 2016, 15:37