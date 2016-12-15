Мегри и Агарак получат газ из Ирана

Работы по строительству газораспределительной сети в приграничных с Ираном армянских общинах Мегри и Агарак завершены, сообщает пресс-служба Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении. В рамках выделенных средств полностью газифицирован город Мегри и частично - Агарак. На данном этапе ведутся работы по получению разрешения на использование построенной газораспределительной сети и на подключение абонентов. Правительства Армении и Ирана в декабре 2011 года подписали Меморандум о взаимопонимании по оказанию содействия Армении. В рамках Меморандума правительство Ирана обязалось предоставить грант в размере 2 млн. долларов на реализацию строительства газораспределительной сети в приграничных общинах Мегри и Агарак. Армянская сторона взяла на себя расходы по линии налогов, таможенных пошлин и других обязательных выплат за сделки по поставкам товаров и услуг за счет предоставленных средств. Реализация программы была прервана по причине прекращения финансирования с иранской стороны. Проект был возобновлен в конце прошлого года.