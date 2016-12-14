Визит спикера НС НКР в Париж

С 13-го декабря начался рабочий визит председателя Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Ашота Гуляна в Париж. Об этом сообщает пресс-служба парламента НКР. В первый день визита председатель парламента Арцаха встретился с депутатом Национального собрания Франции, заместителем председателя Круга дружбы «Франция-Карабах» Ги Тесие. На состоявшейся в Национальном собрании Франции встрече были обсуждены планы сотрудничества и намечены конкретные направления деятельности в будущем году. Затем Ашот Гулян посетил посольство Республики Армения во Франции и встретился с послом Вигеном Читечяном. Председатель парламента НКР высоко оценил нынешний уровень взаимодействия посольства и постоянного представительства НКР во Франции. В ходе встречи собеседники коснулись роли парламентской дипломатии в урегулировании карабахского конфликта и региональных проблем. Вечером председатель парламента Республики Арцах встретился с французскими деятелями армянского происхождения и вручил им награды, присвоенные указом президента НКР. Как напоминается, 2 сентября, по случаю 25-летия провозглашения Нагорно-Карабахской Республики, группе представителей армянской общины Франции была присуждена медаль «Благодарность» за весомый вклад в восстановление и развитие экономики Арцаха, науки, культуры, социальной сферы и способствование международному признанию Арцаха. Поздравив награжденных, Ашот Гулян высоко оценил роль армян Диаспоры и, в частности Франции, в содействии развитию Арцаха и процветанию этого уголка Родины посредством реализации программ общенационального значения. «Присвоенные государственные награды – это оценка народа и властей Арцаха большой преданности, которую на протяжении долгих лет вы проявляли в отношении армян Арцаха, справедливо борющихся за свободу и независимость», – отметил Ашот Гулян. Во время всех встреч и обсуждений в Париже председателя Национального собрания НКР сопровождал постоянный представитель НКР во Франции Ованнес Геворкян.