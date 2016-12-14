Госдума РФ ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной системе ПВО

Госдума РФ приняла законопроект о ратификации соглашения с Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности. Документ подписан в Москве 23 декабря 2015 года, передает РИА Новости. «Соглашением предусматривается создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны как составной части объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств», — говорится в пояснительных документах к законопроекту. Основными задачами региональной системы ПВО являются: организация и несение боевого дежурства по противовоздушной обороне в Кавказском регионе коллективной безопасности; поддержание системы боевого управления, а также вооружения и военной техники войск (сил) ПВО в постоянной готовности к применению; осуществление взаимодействия с войсками (силами), входящими в состав других региональных систем противовоздушной обороны, говорится в пояснительной записке. Координацию совместных действий войск объединенной системы ПВО и войск (сил), входящих в состав других региональных систем противовоздушной обороны, осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами ВС РФ. Общее руководство совместными действиями войск системы ПВО осуществляет командующий войсками Южного военного округа РФ, отмечается в сопроводительных документах. Министерства обороны сторон в мирное время организовывают планирование совместного применения войск объединенной региональной системы ПВО, их совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне, взаимодействие, а также совместную оперативную и боевую подготовку в соответствии с ежегодными планами подготовки вооруженных сил, сообщается в документе. Порядок применения оружия дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО определяется законодательством стороны, в воздушном пространстве которой находится объект, в отношении которого применяется оружие, говорится в пояснительных документах. Финансирование осуществляемых в рамках соглашения мероприятий по обеспечению деятельности войск (сил), выделенных в состав региональной системы ПВО, производится сторонами самостоятельно, отмечается в документе. «С российской стороны реализация соглашения будет обеспечиваться за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год Минобороны России, и не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета», — говорится в пояснительной записке. Соглашение заключено сроком на 5 лет с возможностью его автоматического продления на 5-летние периоды. Как отмечается в пояснительной записке, соглашение в полной мере отвечает интересам РФ. «Его реализация позволит повысить надежность охраны государственных границ РФ и республики Армения, а также определить порядок применения войск (сил) противовоздушной обороны при совместном выполнении задач боевого дежурства», — говорится в пояснительной записке.