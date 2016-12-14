Ситуация на границе

В ночь на 14-е декабря ВС Азербайджан нарушили режим прекращения огня в южном (Гадрут), восточном (Мартуни-Акна) и северо-восточном (Мартакерт) направлениях линии соприкосновения с ВС Нагорно-Карабахской Республики более 90 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. Противник произвел по армянским позициям около 1900 выстрелов из стрелкового оружия различных калибров, из которых 56 - из снайперских винтовок “СВД” и “Истиглал”. Помимо стрелкового оружия, азербайджанские ВС в направлении оборонительных позиций Мартакета применил также 60-миллиметровый миномет (3 снаряда). “Передовые подразделения Армии обороны, следуя выбранной тактике, в основном, воздерживались от ответных шагов на провокационные действия азербайджанской стороны, прибегая к контрмерам только в случае крайней необходимости. Вооруженные силы Арцаха продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу по всей протяженности передовой линии”, - говорится в сообщении.