На внеочередном заседании парламент обсуждает пакет законов «О возмещении ущерба жизни и здоровью военнослужащих в ходе обороны РА». Законопроекты предполагают обязательные выплаты в новый фонд. Как заявил председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности Корюн Наапетян, предусмотрено введение обязательной выплаты, которая рассматривается как один из видов налогов. Напомним, что предусмотрена выплата 1000 драмов ежемесячно в помощь пострадавшим семьям. Будет также создан фонд, который освобождается от выплаты налогов и пошлин. Не будут облагаться налогом и суммы, которые получат бенефициарии. Министр обороны Виген Саркисян заявил, что предлагает ввести обязательные выплаты в качестве источника налоговых доходов в закон «О бюджетной системе».
1000 драмов станут обязательной выплатой
- Страна - 13 Декабря 2016, 13:45