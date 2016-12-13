1000 драмов станут обязательной выплатой

На внеочередном заседании парламент обсуждает пакет законов «О возмещении ущерба жизни и здоровью военнослужащих в ходе обороны РА».

Законопроекты предполагают обязательные выплаты в новый фонд.

Как заявил председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности Корюн Наапетян, предусмотрено введение обязательной выплаты, которая рассматривается как один из видов налогов. Напомним, что предусмотрена выплата 1000 драмов ежемесячно в помощь пострадавшим семьям.

Будет также создан фонд, который освобождается от выплаты налогов и пошлин. Не будут облагаться налогом и суммы, которые получат бенефициарии.

Министр обороны Виген Саркисян заявил, что предлагает ввести обязательные выплаты в качестве источника налоговых доходов в закон «О бюджетной системе».