Заседание совета старейшин Ванадзора в очередной раз не состоялся из-за отсутствия кворума. Как передает корреспондент Новости Армении-NEWS.am из Ванадзора, на заседание явились 13 представителей правящей Республиканской партии и двое членов АРФД. Мэр города Мамикон Асланян объявил заседание несостоявшимся. В беседе с журналистами Асланян прокомментировал отсутствие четырех представителей оппозиции. «Это проявление политической культуры, если сегодня нет кворума, то завтра вполне может быть», - отметил он. Напомним, что 4 представителя оппозиционного блока из «Просвещенной Армении», «Армянского возрождения» и «Процветающей Армении» отдали свои голоса на выборах мэру Асланяну, в результате чего ему удалось победить. Однако с тех пор оппозиционный блок бойкотирует заседание Совета старейшин. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Заседание совета старейшин Ванадзора в очередной раз не состоялось
- Страна - 13 Декабря 2016, 13:04