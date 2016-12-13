Гранты правительства Армении на 2017 год

Согласно проекту государственного бюджета на 2017 год, правительство Армении в следующем году планирует получить от иностранных государств и международных организаций государственные гранты общим объемом около 31 млрд. ($ 65 млн драмов). Этот показатель на 500 млн. драмов меньше, чем показатель 2016 года, и около 2,6% от доходов госбюджета.

Объем иностранных грантов, в целом, с 2013 года зафиксировал тенденцию роста.

Как и в 2016 году , так и в 2017 году самыми крупными донорами Армении продолжат оставаться организации Европейского Союза и государства-члены ЕС. При этом, организации ЕС единственные, кто в рамках программы Европейского соседства (ЕПС) предоставляет официальные грантовые программы бюджетной поддержки общего характера, достигающие 9,2 млрд. драмов. Эта поддержка не связана с осуществлением совместных программ и выступает как просто финансовая поддержка Армении, направленная на показатели демократии. Следует однако отметить, что этот показатель снизился на 3,8 млрд. драмов по сравнению с 2015 годом, что может быть обусловлено падением показателей демократии в Армении.

В 2017 году планируется также получить целевые гранты в размере около 21,8 млрд. драмов. Данная группа финансовой поддержки включает в себя официальные связанные гранты. Объем целевых грантов, предусмотренных на 2017 год на 4,6 млрд. драмов больше показателя, запланированного на 2016 год. Здесь также крупнейшим донором является Европейский союз, который планирует предоставить приблизительно 8,7 млрд. драмов в рамках грантовых программ, осуществляемых при поддержке ЕС. Эта поддержка больше прошлогоднего показателя на 4.3 млрд. драмов.

· В рамках программы, осуществляемой при поддержке Российской Федерации, на продление срока эксплуатации энергоблока N2 армянской АЭС планируется получить 1,6 млрд. драмов. Таким образом, по сравнению с 2016 годом Армения получит финансовую поддержку от России на 2,3 млрд. драмов меньше.

· В рамках грантовой программы, осуществляемой при поддержке Германского банка кредитов развития - 2,2 млрд. драмов. По сравнению с показателем прошлого года этот показатель снизился на 1,4 млрд драмов.

· В рамках грантовых программ, осуществляемых при поддержке Всемирного банка - 3 млрд драмов, что на 400 млн драмов меньше, чем показатель прошлого года.

· В рамках программы транспортного коридора Север-Юг (3-й транш), осуществляемой при поддержке Европейского инвестиционного банка- 1 млрд драмов, что на 200 млн драмов уступает показателю за прошедший год.

· В рамках грантовой программы по созданию сельских навыков, осуществляемой при поддержке Королевства Дания - 800 млн драмов, что на 100 млн драмов меньше показателя за прошлый год.

В рамках прочих грантовых программ —800 млн. драмов

По сравнению с прошлым годом, в этом году Армения в рамках грантовой программы «Усиление борьбы с ВИЧ/СПИДом в Армении», осуществляемой при поддержке Глобального фонда, получит дополнительные 2,3 млрд. драмов, а также в рамках грантовых программ, осуществляемых при поддержке фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии – приблизительно 1,5 млрд. драмов.