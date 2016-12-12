Законопроект о 1000 драмах будет вынесен на второе чтение с обязательной компонентой

Комиссия по обороне, национальной безопасности и внутренним делам Национального Собрания Армении одобрила законопроект об удержании 1000 драмов с зарплат на нужды пострадавших в результате боевых действий военнослужащих и семей погибших военнослужащих. В ходе состоявшихся в комиссии обсуждения министр обороны Виген Саркисян отметил, что согласно проекту, отчисления в размере 1000 драмов из зарплат всех работающих граждан сохранятся, одновременно будет возможность делать добровольные выплаты. Проект был принят 4 голосами за, 1 против.