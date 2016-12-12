В ответ на провокационные действия ВС Азербайджана осуществлено два ответных действия – АО НКР

В ночь на 11 декабря противник нарушил режим прекращения огня по всему периметру восточного направления линии соприкосновения с ВС НКР из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе из снайперских винтовок, пулеметов, крупнокалиберного пулемета «Утес» около 40 раз. По армянским боевым позициям было произведено свыше 700 выстрелов. Как сообщает пресс-служба министерства обороны НКР, на оборонительной линии Мартуни ВС Азербайджана 32 раза использовали также автоматический станковый гранатомет /АГС-17/ и 60 мм миномет /8 снарядов/. В ответ на провокационные действия противника, передовые подразделения Армии обороны НКР осуществили в Мартунинском направлении всего два ответных действия и продолжили уверенно осуществлять поставленную перед ними боевую задачу по всему периметру линии соприкосновения.