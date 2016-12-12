Тройственный союз состоялся: ожидается, что он станет единой партией

Партии «Просвещенная Армения», «Гражданский договор» и «Республика» подписали сегодня совместный меморандум о сотрудничестве.

Меморандум гласит, что партии пришли к согласию по поводу совместной политической деятельности и на парламентских и муниципальных выборах 2017 года они будут выступать в блоке. Вопрос о включении в блок других партий будет решаться консенсусом.

В меморандуме декларируется также намерение создать на основе блока единую партию.

Целью блока провозглашена долговременная стабильность в Армении.