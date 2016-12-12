Что скрывается под улыбкой премьера

7 декабря во время Правительственного часа в парламенте депутат Никол Пашинян задал премьер-министру Карену Карапетяну следующий вопрос: «Вопреки Конституции РА во время прошлого Правительственного часа вы находились в Москве. Означает ли это, что и впредь, когда вам придется выбирать между Конституцией и Москвой, вы выберете Москву?»

В свою очередь депутат Тигран Уриханян напомнил Карапетяну, что в бытность его одним из руководителей Газпрома, Армении пришлось выплатить в счет долга в 300 млн. последними акциями Газпром-Армении. «Прошу в этом контексте прокомментировать – могла ли цена на газ снизиться больше, и чьи интересы вы отстаиваете – Армении или иной страны?»

Премьер-министр не ответил на вопросы и только улыбался, воспользовавшись своим правом молчать.

Молчание премьера может многое означать. Например, то, что отстаивание интересов Армении само собой разумеется, и вопрос изначально абсурдный.

Но оно может означать и обратное, тем более, в условиях Армении. Большая часть активной армянской общественности убеждена, что Карена Карапетяна командировали из Москвы в рамках проекта «абсорбции Армении». Москва интегрировала экономику, армию и теперь приступила к политической системе.

В условиях подобного восприятия молчание премьера можно трактовать и так – да, я отстаиваю интересы Армении, но не могу заявить об этом в полный голос. Это довольно распространенная во властной системе Армении «методология», своеобразная партизанщина, учитывая наличие мощной российской агентуры и количество агентов влияния в армянском «истеблишменте».

Россия стала своеобразным табу и тотемом, и на фоне факта принятия Арменией христианства первой в мире, это обстоятельство кажется более примечательным. Дело в том, что на каком-то этапе развития человечества с лица земли исчезли или превратились в реликт многие племена, которым не удалось преодолеть собственные табу и тотемы.

Сейчас в Армении о России говорят или хорошо, или ничего. Говорят, такая инструкция «спущена» даже масс-медиа. Хотя интересы России и Армении разнятся во многих сферах и плоскостях.

На этом фоне от Карена Карапетяна ожидают четкого ответа. Объявленные системные реформы, создание привлекательной инвестиционной среды, технологический взлет невозможны без решения ключевых вопросов, в частности, устранения «российского табу».

Иначе вопросы депутатов будут оставаться актуальными, и улыбка ничего не изменит. Это касается не только Карена Карапетяна – ожидается крайне сложный год в экономической и иных сферах.